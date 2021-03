Liga: Yannick Carrasco et l’Atlético Madrid ont eu chaud face à Alavés (vidéos)

L’Atlético Madrid, avec Yannick Carrasco, a conservé ses six points d’avance sur le Real Madrid et sept sur le FC Barcelone, qui a joué un match de moins, au classement en battant Alavés dimanche lors de la 28e journée du championnat d’Espagne (1-0). Luis Suarez a inscrit l’unique but (54e), qui permet aux Colchoneros de compter 66 points alors qu’Alavés (28 points) reste 19e et avant-dernier.

La première période a été assez confuse avec des approximations comme celle d’Angel Correa, qui n’est pas parvenu à se mettre en position de tir sur un centre en cloche de Carrasco (16e). Alavés a également eu une grosse occasion avec Marcos Llorente, qui était à deux doigts de battre son propre gardien mais Jan Oblak a capté le ballon in extremis (45e).