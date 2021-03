Coronavirus: les écoles échappent à la fermeture, à quelles conditions?

Suite au Comité de concertation, les ministres de l’Enseignement ont proposé de nouvelles mesures pour limiter la propagation du virus. Elles seront d’application dès le 24 mars, et ce, jusqu’aux vacances de Pâques.

Lors du Comité de concertation de vendredi, Alexander De Croo (Open VLD) et Frank Vandenbroucke (SP.A) ont sommé les ministres de l’Education de proposer des mesures pour endiguer la propagation de l’épidémie au sein des écoles. Leur délai ? Trois jours, pas un de plus. En front commun, les ministres de l’Education des trois communautés – Caroline Désir, Ben Weyts et Lydia Klinkenberg – ont déroulé leurs arguments pour empêcher coûte que coûte une énième fermeture des écoles. « Anticiper les vacances de Pâques provoquerait une rupture de trois semaines dans la scolarité », a souligné Caroline Désir. « Pour l’instant, aucun rapport d’experts ne préconise un tel scénario. Sur le plan épidémiologique, deux semaines de congé sont suffisantes pour faire réduire la pression sur les écoles. »