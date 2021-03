Excel Mouscron: un jeu stéréotypé qui pose questions dans le noyau hurlu

Comme face au Standard, les Hurlus se sont surtout contentés de jouer avec un bloc bas, ce qui les a freinés dans leurs intentions offensives. Le constat est parlant avec seulement deux tirs cadrés pour les Mouscronnois, c’est néanmoins déjà un peu mieux que contre les Rouches face auxquels ils n’avaient même pas tiré une seule fois au but... De la frustration a également été engendrée avec une nouvelle fin de match chaotique. C’est la quatrième fois que l’Excel encaisse un but dans le temps additionnel, une mauvaise habitude qui les prive de précieuses unités dans la course au maintien. « C’est dur », concède Jorge Simão, qui n’en voulait naturellement pas à Hervé Koffi, son gardien coupable sur le but, mais qui a déjà tellement de fois sauvé les meubles. En revanche, c’est plutôt l’entraîneur portugais qui a alimenté les discussions. Son plan de jeu apparaît comme trop prudent, alors qu’en fin d’année 2020, l’Excel pratiquait un foot doté d’une animation offensive efficace.