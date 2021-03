Avec Adrien Trebel, Anderlecht pourrait sauver sa saison

Des victoires, mais aussi la manière pour prouver qu’on a une base sur laquelle construire pour l’avenir. » Le souhait de la direction anderlechtoise pour cette fin de phase classique avait manifestement été entendu par Vincent Komany et son staff. En ce premier jour de printemps, synonyme de toute dernière chance dans la course aux Playoffs 1 pour des Mauves éliminés de la Coupe dimanche dernier et contraints au partage contre Malines une semaine plus tôt, les patrons mauves ont quitté le parc Astrid avec le cœur nettement plus léger qu’en y arrivant, dimanche en fin d’après-midi. Cette victoire contre Zulte Waregem, certes acquise en supériorité numérique, permet à Anderlecht de continuer à rêver de lendemains européens.