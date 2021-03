En inscrivant son 3e but de la saison, le premier après une disette longue de 154 jours, Yari Verschaeren a non seulement fait étalage de tout son sang-froid mais il a surtout retrouvé ce sourire de gamin surdoué qui fait du bien à tout en club, à commencer par lui-même, bien sûr.

Du haut de ses 19 ans et de ses 172 centimètres, le natif de Saint-Nicolas sait qu’il ne doit pas s’attendre à des cadeaux anticipés pour (re)lancer une carrière démarrée de manière sans doute un peu trop fulgurante. Après un début de saison plus que correct, il avait dû prendre son mal en patience après s’être sérieusement blessé à la malléole face à Genk, le 11 décembre 2020. Et il a bossé comme un fou pour revenir sur le devant de la scène.