Exposition: la grandeur du minuscule

Emmenez une loupe. Ou empruntez celle que les enfants reçoivent à l’entrée du musée. Vous ne le regretterez pas : la beauté se cache toujours dans le détail.

Ici, plus qu’ailleurs : au Diva, le musée du diamant, des bijoux et de l’orfèvrerie situé à Anvers, en bordure de l’Escaut, s’exposent une centaine de miniatures issues de l’incroyable collection de Rosalinde et Arthur Gilbert (lire ci-contre), présentées pour la première fois sur le continent européen. Des trésors d’or, d’argent et de micromosaïque accumulés durant une vie entière aux Etats-Unis où vivait le couple, avant d’être légués au Victoria and Albert Museum de Londres qui les conserve depuis 2008.