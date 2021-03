Liga: le FC Barcelone fait le show, Messi bat le record de Xavi (vidéos)

Avec Antoine Griezmann buteur et Lionel Messi record, le FC Barcelone a étrillé la Real Sociedad (1-6) dimanche soir, et reste ainsi dans la course au titre à quatre points du leader, l’Atlético Madrid, court vainqueur du relégable Alavés 1-0 en début de soirée.

Quelle démonstration ! Le jour de son 30e anniversaire, « Grizou » a débloqué le compteur catalan, bien placé pour reprendre un ballon relâché par Alex Remiro après une frappe d’Ousmane Dembélé (37e).

Puis les buts ont fleuri partout : Lionel Messi a distillé une passe parfaite pour trouver Sergiño Dest, qui a doublé la mise juste avant la pause (43e)… avant de s’illustrer encore en deuxième période, en contrant un centre de Jordi Alba dans les cages basques (53e).