Ligue 1: Denayer et Lyon battus par le PSG qui reprend la tête, Neymar de retour

Changement de leader : Lille s’est incliné contre toute attente face au mal-classé Nîmes (2-1) dimanche pour la 30e journée de Ligue 1, laissant le Paris SG reprendre les commandes après sa victoire contre Lyon (4-2).

Alors qu’ils pouvaient mettre la pression sur les Lyonnais et les Parisiens, les Nordistes ont fait tout l’inverse et semblent patiner au pire moment, deux semaines avant d’aller défier le PSG au Parc des Princes dans un choc entre le nouveau leader à la différence de buts et son dauphin.

Battus sur des buts de Moussa Koné (12e) et Renaud Ripart (45e) contre une tête de Xeka (20e), les Dogues vivent une période moins faste : éliminés sèchement de la Coupe de France à Paris mercredi (3-0), ils n’ont en outre gagné que 2 de leurs 6 derniers matches de L1.