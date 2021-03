Football: ce qu’il faut retenir de la 31e journée de D1A (vidéos)

Les résultats de ce week-end permettent de voir un peu plus clair dans une course aux Playoffs qui se veut toujours aussi intense.

Anderlecht réalise la belle opération

Le Sporting d’Anderlecht a remporté ce dimanche, face à Zulte Waregem, la première des quatre finales qu’il lui reste à disputer d’ici la fin de la phase classique de D1A. Pourtant mis sous grosse pression après l’ouverture du score de Jelle Vossen à la 5e minute de jeu, les Mauves ont réussi à renverser la vapeur. Bien aidés par l’exclusion de Damien Marcq (26e), les hommes de Kompany ont ensuite déroulé grâce à des buts d’Anouar Ait El Hadj, Michael Murillo, Yari Verschaeren et Abdoulaye Diaby. Un succès qui leur permet de rester au contact d’Ostende à la 5e place, et de s’accrocher dans la course au Top 4, et de grappiller deux points sur Genk, avant d’affronter l’Antwerp puis le FC Bruges.