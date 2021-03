Attentats du 22 mars: les images des commémorations à Maelbeek et Brussels Airport

Une courte et discrète cérémonie a eu lieu lundi matin à Brussels Airport afin de commémorer les attentats du 22 mars 2016. L’événement s’est notamment déroulé en présence du roi Philippe, de la reine Mathilde, du Premier ministre Alexander De Croo et de représentants des associations de victimes Life4Brussels et V-Europe.

Les noms des 16 victimes décédées ont été lus à haute voix et une minute de silence a été observée à 7h58, précisément cinq ans après l’explosion de la première bombe à l’aéroport le 22 mars 2016. Le Roi a ensuite déposé une gerbe de fleurs devant la plaque commémorative aux victimes. Les souverains ont pris le temps de s’entretenir avec les victimes survivantes et leurs proches. Ces derniers ont, après le départ du Roi et de la Reine, eux aussi déposé leurs fleurs et couronnes.