Des ministres donnent un cours virtuel aux élèves du secondaire

La semaine de l'argent se tient du 22 au 28 mars. L'objectif est de donner un coup de projecteur sur l?importance de l?éducation financière.

Les cours virtuels des ministres sont accessibles aux élèves des 2e et 3e degrés du secondaire. La semaine a commencé avec David Clarinval, ministre des Classes moyennes, qui a donné un cours sur le statut d'indépendant lundi matin. Le Premier ministre Alexander De Croo prendra quant à lui la parole mercredi après-midi avec une introduction aux moyens de paiements.

Les élèves auront aussi l'occasion de découvrir le fonctionnement de la sécurité sociale avec la ministre des Pensions et de l'Intégration sociale Karine Lalieux ou encore d'en apprendre davantage sur le marché du travail avec le ministre de l'Economie et du Travail Pierre-Yves Dermagne. Le ministre des Finances Vincent van Peterghem, la secrétaire d'Etat au Budget et à la Protection des consommateurs Eva De Bleeker et le président de la FSMA Jean-Paul Servais participent également à l'initiative.