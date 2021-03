Bouse de Bruxelles - Prudent début de semaine pour les marchés européens

Umicore (43,37) se distinguait par un rebond de 5,4 pc devant Sofina (291,50) qui bondissait de 3,7 pc alors que les baisses étaient emmenées par Proximus (17,53) qui chutait de 4 pc alors que Telenet (34,80) gagnait 1,9 pc, Orange Belgium (22,85) et Bpost (8,26) étant par ailleurs positives de 0,4 et 0,6 pc. Ageas (49,11) chutait de 3,5 pc, KBC (62,92) cédant 0,4 pc tandis que ING (10,18) se retrouvait hors indice avec un cours en baisse de 1,5 pc. Egalement exclue, Barco (20,40) perdait 2 pc. Nouvelles venues, Elia (87,80) était négative de 1,4 pc contrairement à Melexis (85,30) qui gagnait 1,5 pc. AB InBev (53,14) reculait de 0,8 pc, Colruyt (49,79) et Ahold Delhaize (23,00) de 0,8 et 2,1 pc. Solvay (106,05) cédait 0,5 pc en compagnie de arGEN-X (252,40) et Galapagos (67,68) qui étaient négatives de 0,6 et 1,2 pc, UCB (79,80) s?appréciant par contre de 0,5 pc. WDP (27,24) repassait de 0,1 pc dans le rouge, rejoignant Aedifica (94,50) et Cofinimmo (122,40) qui perdaient 1,4 et 1,1 pc.