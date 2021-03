Elections en Israël: un cinquième round, décisif, pour le centriste Yair Lapid

Portrait

Le combat se déroule en 1989. Yair Lapid entame un match pieds-poings contre une figure locale du kickboxing. Le jeune fils de bonne famille est jeune et solide – mais ne peut rien faire contre l’avalanche de coups. Il tombe une première fois. Et se relève. Il engage à nouveau le combat, tient bon, mais son adversaire frappe comme la foudre. Yair Lapid tombe encore, sonné. Mais il parvient à se lever, à nouveau, et reprend la lutte, pour finalement s’écrouler une troisième fois, l’une de ses côtes cassées.