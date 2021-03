Bruxelles: que faire si on n’a pas reçu de code pour se faire vacciner?

En Belgique, 965.473 personnes ont désormais reçu au moins une dose du vaccin. On se rapproche donc du million. Cela équivaut à 10,5 % de la population adulte. Plus de 440.000 personnes sont en outre déjà complètement vaccinées, soit 4,8 % des 18 ans et plus.

Désormais, tout Bruxellois de plus de 73 ans qui n’a pas encore reçu de code peut désormais appeler le 02/214.19.19 pour prendre un rendez-vous par téléphone.

« Ca ne sert à rien que les plus jeunes appellent pour savoir quand ce sera leur tour ! », insiste Inge Neven, directrice du service d’hygiène de la région bruxelloise.