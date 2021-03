Coupe du monde 2022: Amnesty appelle la FIFA à plus de pression pour les droits des travailleurs au Qatar

Comme d’autres Etats de la région, le Qatar abrite une très importante population immigrée, pour la plupart des ouvriers et travailleurs pauvres venus du sous-continent indien. Depuis qu’il a été choisi pour accueillir le Mondial-2022, l’émirat gazier est particulièrement scruté par les ONG.

« Le Qatar a procédé à un certain nombre de réformes positives ces dernières années (…) Mais trop souvent, elles ne sont pas correctement appliquées et des milliers de travailleurs migrants continuent d’être exploités et victimes d’abus », a déclaré Amnesty dans un communiqué.

Les propositions en cours au sein des autorités qataries pourraient « réduire à néant une grande partie des progrès réalisés grâce aux réformes, notamment en réimposant des restrictions aux droits des travailleurs de changer d’emploi et de quitter le pays », a souligné l’ONG.