Bayern Munich: Robert Lewandowski décoré par le président polonais (photo)

L’attaquant polonais Robert Lewandowski a reçu lundi l’ordre Polonia Restituta, la deuxième plus haute décoration civile en Pologne de la part du président polonais Andrzej Duda.

Le meilleur joueur de l’année 2020 a été récompensé pour ses performances mais aussi pour avoir fait parler de la Pologne à l’étranger.

Lors de la cérémonie au palais présidentiel, le président polonais a décrit Lewandowski comme « un héros sportif national » et « la quintessence de la perfection ».

Le joueur du Bayern Munich a remercié ses coéquipiers, entraîneurs et ses proches et a souligné qu’il restait concentré sur ses objectifs à venir. « Je penserai aux trophées que j’ai gagné quand je serai assis dans mon fauteuil. J’ai de l’ambition et je ne veux pas me reposer sur mes lauriers », a-t-il déclaré.