De Croo rend hommage aux victimes des attentats: «Rien n’a plus de valeur qu’une vie humaine»

Le Premier ministre Alexander De Croo a rendu hommage, lundi midi, aux côtés du couple royal, aux 32 victimes « innocentes » du double attentat djihadiste qui a frappé Bruxelles voici cinq ans, le 22 mars 2016, d’abord à l’aéroport de Zaventem, puis dans la station de métro Maelbeek, faisant 32 morts.

« Il y a cinq ans, l’impensable se produisait, il y a cinq ans, le mal frappait. Trois explosions dévastatrices, a rappelé le Premier ministre. Deux dans notre aéroport national. Une dans une rame de métro de la station Maelbeek. En une heure et 13 minutes, 32 personnes innocentes furent arrachées à la vie. Plus de 340 furent gravement blessées. Et une multitude d’existences furent bouleversées à jamais », a-t-il affirmé lors d’une émouvante cérémonie de commémoration organisée au monument aux victimes d’actes terroristes, situé rue de la Loi à Bruxelles.