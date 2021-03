Turquie: le président Erdogan porte un coup dur au droit des femmes

Il aura donc suffi d’une nuit, d’un seul décret présidentiel pour effacer du droit turc le résultat d’années de luttes et de travaux européens contre les violences faites aux femmes. Dans la nuit du 19 au 20 mars, Recep Tayyip Erdogan a désengagé son pays d’un traité qu’il n’appliquait même pas : la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, plus connue sous le nom de convention d’Istanbul. Par ce geste d’une légalité contestable – un traité ratifié par le parlement ne peut pas, en principe, être annulé par le président –, la Turquie s’est retirée du premier texte au monde contraignant les États à protéger les femmes. Un texte qui porte le nom de la plus grande ville turque et que Recep Tayyip Erdogan, alors Premier ministre, avait été le premier à signer en mai 2011.