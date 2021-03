Comment débuter en rallye à « coûts maîtrisés »

Le sport auto coûte cher, c’est un fait. La FIA vient d’élaborer une nouvelle pyramide qui clarifie les échelons à gravir pour rêver un jour devenir le « nouveau Neuville ». Renault en a profité pour développer à petit prix la Clio « Rally 5 » ; et l’importateur belge pour en faire un Trophy.

Disputer des rallyes à petit prix ? La formule peut prêter à sourire quand on sait les (dizaines de) milliers d’euros généralement nécessaires à ce type d’engagement. L’effort consenti pour l’achat (ou la location) de l’équipement de base (la voiture) n’a évidemment rien à voir avec celui à prévoir par un amateur de tennis ou d’athlétisme…

Dans le but de clarifier les étapes du parcours initiatique supposé mener vers l’élite du rallye mondial où trône notamment Thierry Neuville, la FIA vient d’élaborer une pyramide qui établit une hiérarchie beaucoup plus claire de ces différentes étapes menant vers le sommet. Du coup, certains constructeurs ont affûté de petits bolides qui s’inscrivent de manière plus précise aux différents étages de cette pyramide qui va de « Rally 5 » (la catégorie d’accès) à « Rally 1 », actuel WRC.