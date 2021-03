Vincent Langendries, la voix des Diables rouges: «Je n’imiterai personne, ni mon ami Rodrigo ni Thierry Roland»

Vincent Langendries, devenir «la voix des Diables», c’est un rêve qui se réalise?

Franchement, non. C’est même par hasard que j’ai commencé à faire de la TV, après mes études en journalisme. Je me destinais plutôt à la communication mais, alors que j’effectuais mon stage à la radio où on ne me faisait pas faire grand-chose, j’ai appris qu’un étage plus bas, à la TV, on cherchait quelqu’un pour s’occuper du secrétariat du Week-end Sportif. Je me suis proposé et Marc Jeuniau, le chef de l’époque, m’a pris. Nous étions alors en 1989 et je suis toujours là, à 52 ans, après avoir fait un peu de tout. Bon, devenir la voix des Diables, c’est un honneur qui ne se refuse pas. Et c’est la reconnaissance du travail accompli. Je suis simplement fier de la confiance qui m’est donnée.