Carte blanche sur la fiscalité des allocations sociales: il faut sortir du Moyen Age

Certes avec une ampleur moindre, ce problème existe depuis des années et concerne tous les chômeurs. Voilà les règles de l’Onem sur le précompte des allocations de chômage « normales » : « L’organisme de paiement retient un précompte professionnel de 10,09 % sur les allocations. » Mais certains chômeurs (exemple : les cohabitants avec charge de famille) ne sont pas soumis à ce précompte professionnel, pour autant qu’ils ne perçoivent aucun revenu professionnel en plus de leurs allocations. Ces 10,09 % peuvent être de trop ou pas assez. Des chômeurs qui ne paient pas de précompte auraient intérêt à en payer. Certes, les chômeurs peuvent demander qu’une retenue du précompte professionnel soit opérée, mais qui peut calculer facilement si cette possibilité est intéressante à activer et qui, soumis à une baisse parfois forte de ses revenus, va le faire ?

Une invitation à la prévoyance

Ce problème concerne aussi les indemnités versées aux travailleurs malades. C’est ainsi qu’on prélève un précompte professionnel de 11,11 % sur les indemnités d’incapacité primaire (première année de maladie) pour les malades qui étaient ouvrier ou employé avant d’être malade. Comme quoi rien n’est jamais simple, ce précompte ne peut faire descendre l’indemnité nette en dessous d’un seuil (différent si vous avez ou pas charge de famille) et ces 11,11 % ne sont appliqués qu’à partir du 7e mois pour ceux qui étaient chômeurs avant d’être malade. Même problème : le précompte peut être excessif ou insuffisant. Et il n’y a plus de précompte après un an (sur les indemnités dites d’incapacité). Raison pour laquelle une mutuelle invite à être prévoyant. Une fois de plus, la charge d’être attentif repose sur l’allocataire qui n’y pensera pas le plus souvent et qui est de toute manière peu armé pour calculer ce qu’il devra payer comme supplément le cas échéant. Remarque en passant : même un spécialiste fiscal pourra-t-il répondre avec certitude au vu de la complexité de la législation et des situations vécues ?