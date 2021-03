À nouveau testés positifs ce samedi, Karim Belhocine et Cédric Berthelin n’étaient pas de la partie, pas plus que les nombreux joueurs testés positifs la semaine dernière. Le club espère que les tests à venir ce milieu de semaine apporteront quelques bonnes nouvelles. Immunisés après avoir déjà contracté la maladie, Botaka (RD Congo) et Fall (Sénégal) sont les deux seuls Zèbres à être partis en sélection.