Aucun supporter des Diables rouges dans les stades: le huis clos n’est pourtant pas de rigueur partout

Le Kazakhstan symbolise bien cette période d’incertitude. S’il a été question un temps de pousser la jauge à 30 % du stade de Nur-Sultan pour recevoir la France, dimanche, de sources concordantes, la Fédération locale n’a toujours pas officialisé les modalités d’organisation de la rencontre, qui pourrait finalement avoir lieu à huis clos.

Des rencontres sans public, ce sera le cas presque partout en Europe, même dans les villes parmi les douze prévues pour accueillir l’Euro cet été.

L’UEFA a fixé le 7 avril comme date butoir pour que chaque cité hôte confirme, et dans quelles conditions et proportions, si elles peuvent recevoir ou non du public.

La Hongrie continue ainsi de jouer à huis clos et d’accueillir des matches d’autres sélections, comme les trois du Qatar, initialement programmés en Autriche.