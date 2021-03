Tour de Catalogne: Andreas Kron remporte la première étape et enfile le maillot de leader

Andreas Kron, le coureur danois de la formation Lotto-Soudal, s’est adjugé la première étape du Tour de Catalogne, ce lundi. Il a devancé Luis Leon Sanchez (Astana) et Remy Rochas (Cofidis).

Après un début de course assez calme, une échappée de six coureurs se formait au premier sprint intermédiaire au km 28 avec Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Rein Taaramae (Intermarché - Wanty-Gobert), Natnael Berhane (Cofidis) et Gotzon Martin (Euskaltel - Euskadi).

Moniquet en forme

Dans le Port de Santa Fe del Monseny, l’avant-dernière difficulté de la journée, Moniquet se débarrassait de ses compagnons d’échappée et tentait sa chance en solitaire. Le Namurois résistait au retour de peloton jusqu’au sommet pour s’assurer de prendre la tête du classement du meilleur grimpeur avant d’être repris.