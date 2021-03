Coronavirus: Marc Van Ranst plaide pour un confinement strict

Par La rédaction et Belga

Les mesures supplémentaires contre le coronavirus qui s’appliquent aux écoles dès aujourd’hui « sont les bienvenues », a déclaré le virologue Marc Van Ranst (KU Leuven) sur VTM Niews. Mais pour inverser la tendance à la hausse, il faudra plus que des mesures strictes dans les écoles, prévient l’expert. Il n’exclut pas un confinement strict.

« Cette augmentation est tellement énorme que nous n’y parviendrons pas en choisissant un secteur dans lequel on va appliquer quelques mesures », a-t-il déclaré. Selon Marc Van Ranst, des décisions supplémentaires devront être prises par le prochain Comité de concertation. « Regardez ce que font les autres pays : en France et en Allemagne, ils renforcent très clairement les mesures, et en Italie, ils prennent même des mesures de type lockdown. »

« À un moment donné, vous n’aurez d’autre choix que de prendre des mesures sévères. »