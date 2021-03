Promenons-nous dans les bois

Peter Wohlleben est garde forestier dans l’Eifel, en Allemagne, près de la frontière belge. Son amour des arbres et des forêts, il l’a déjà distillé dans un magnifique bouquin, La vie secrète des arbres (Les Arènes), devenu un best-seller international. Ici, il incite tout un chacun à (re)découvrir les bois. Ce n’est pas vraiment un guide, c’est plutôt une invitation, avec des trucs et des astuces. Comment éviter de se mouiller les pieds, comment déjouer mouches, taons et tiques. Comment se vêtir.