L’homme qui murmurait à l’oreille des chevreuils

Geoffroy Delorme a passé sept ans en immersion dans une forêt de Normandie, à partager la vie des chevreuils. Il raconte son aventure dans un livre qui sent à la fois l’air pur, la vie sauvage, le buzz et la polémique.

entretien

C’est une histoire peu banale. Celle d’un jeune type de Louviers, en Normandie, qui se sent mal dans la société et qui a besoin d’espace, d’extérieur, de nature. Alors, dès ses 16 ans, il va dans la forêt toute proche. L’après-midi au départ, puis il prolonge jusqu’au soir, ensuite à toute la journée. Jusqu’à se décider, à 19 ans, à se lancer dans l’aventure ultime : s’immerger totalement. Enfin presque. Il revient régulièrement mais pas trop souvent chez ses parents, prendre une douche, emporter quelques boîtes de conserve et d’allumettes, et des bouquins sur la flore (« On ne mange pas n’importe quoi dans la forêt, sinon il y a un risque d’y finir ses jours »). et s’en retourner rapidement auprès des chevreuils.