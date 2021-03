Benoît Jadin (GEM): «Les probabilités sont indispensables pour faire face au risque de dépendance au jeu»

Pourquoi défendez-vous à ce point la présence des probabilités dans le tronc commun ?

Les probabilités sont omniprésentes dans tous les domaines de notre vie. Elles ont envahi le monde de la santé : le Sars-Cov-2 nous ramène quotidiennement aux notions de sensibilité et de spécificité des tests, de l’efficacité d’un vaccin. Elles rythment la vie politique et sociale : les plans de pilotage des écoles, les sondages, l’espérance de vie en sont des exemples. Elles éclairent les questions économique et environnementale comme dans les scénarios climatiques du futur. Pour donner à tous les enfants au terme du tronc commun, les outils indispensables à la compréhension et au décryptage de leur vie, pour leur permettre d’exercer leurs droits et devoirs de citoyen, les notions de chance, de hasard, d’aléatoire, et bien d’autres, sont incontournables.