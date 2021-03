James Lawrence: «On veut rester le cauchemar des Diables rouges»

À tout jamais, un duel entre la Belgique et le pays de Galles sera spécial. Avec un goût bien différent selon le camp dans lequel on se trouve. Amer pour les Belges, exquis pour les Gallois. Parce que le 1er juillet 2016, les seconds avaient renversé les premiers. Depuis, et comme pour la demi-finale de Coupe du monde perdue contre la France deux ans plus tard, la Belgique vit avec ses regrets. Pour le pays de Galles, le souvenir lillois, plus grand exploit de leur histoire, est toujours bien ancré dans les esprits. Une performance loin d’être un « one shot ». À l’instar des Diables, les Gallois seront de la partie à l’Euro 2020. Et James Lawrence, ancien défenseur du Sporting d’Anderlecht et aujourd’hui actif à Sankt Pauli, prévient : le pays de Galles, dont le jeu se base toujours sur une organisation sans faille, est tout aussi déterminé à se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar que la Belgique. Et compte bien profiter de son adjuvant moral pour frapper un grand coup dès mercredi soir à Louvain.