Marc Romainville (UNamur): «Le travail du tronc commun est d’établir des fondations»

Avant d’aborder la thématique des probabilités, il faut peut-être rappeler l’objectif poursuivi par ce nouveau référentiel.

L’ambition des référentiels du tronc commun est de faire acquérir, à l’ensemble des élèves, les notions de base. De se reconcentrer sur les essentiels. Et non pas de réfléchir à tout ce qu’il serait possible d’enseigner in abstracto. Il est nécessaire de se demander ce que chaque citoyen doit maîtriser dans le cadre d’une formation commune, et ce quel que soit son parcours ultérieur. Après la troisième secondaire, l’élève aura encore trois années de formation. Il est donc assez logique que des éléments de matière ne soient pas abordés dans le tronc commun. Vous rencontrerez toujours des gens qui estiment qu’ils manquent telle ou telle chose dans la formation commune en fonction de leurs spécialistes et passions.