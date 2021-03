Namur: le personnel des écoles peut se faire vacciner avec les surplus de doses

Les enseignants et des membres du personnel des établissements scolaires namurois peuvent s’inscrire sur une liste d’attente pour une vaccination contre le Covid-19 en dernière minute avec les doses surnuméraires, a communiqué lundi l’échevine de l’Enseignement Patricia Grandchamps.

Il est apparu que de très nombreuses doses de vaccins ne pourront être administrées cette semaine sur le territoire desservi par le centre de vaccination basé à Namur Expo.

Elles pourront être injectées aux membres du personnel des écoles du fondamental, du secondaire et de l’enseignement spécialisé de plus de 45 ans « et uniquement si des places destinées au plus de 65 ans restent libres, afin de rester dans les lignes directrices fédérales », a indiqué l’échevine.

Les policiers, pompiers et ambulanciers ont déjà eu la possibilité d’être vaccinés de la sorte.