RTBF: un nouveau départ dans «Le Grand Cactus»

Cinq ans après sa première émission en février 2016, c’est au tour de Karen De Paduwa de quitter l’équipe du « Grand Cactus » de la RTBF dès ce jeudi soir. Elle a informé la production de son désir de quitter l’émission ce dimanche, « estimant que les propositions ne correspondent plus à son souhait d’évolution ». On prend acte de la décision du côté du service public, mais on la regrette. « La porte reste ouverte pour d’autres projets.»

En janvier 2020, l’annonce du départ forcé de la Liégeoise Sarah Grosjean avait fait l’effet d’une bombe. La jeune femme incarnait notamment le rôle de Jessica, l’une des « Poufs » du duo formé avec Bénédicte Philippon (Clitorine). Cette dernière avait d’ailleurs décidé de quitter l’émission à la suite de discordes personnelles devenues professionnelles avec Jérôme de Warzée.