Libéré et en bonne santé, Romelu Lukaku pourra jouer avec les Diables rouges

Testé négatif au covid-19 comme l’ensemble de ses coéquipiers à l’Inter, Romelu Lukaku a été autorisé à quitter l’Italie pour rejoindre Tubize ce lundi soir. Et, contrairement à ce qui a pu être évoqué en Lombardie, il pourra bel et bien participer aux trois matches de qualifications contre le pays de Galles, la Tchéquie et la Biélorussie.

Romelu Lukaku et ses plus grands fans, de Bruxelles à Milan, sont passés par toutes les émotions depuis quatre jours. Mais l’attaquant des Diables rouges peut désormais être rassuré : il fera bien partie du noyau qui s’apprête à affronter le pays de Galles, la Tchéquie et la Biélorussie dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022. Il est arrivé ce lundi en fin d’après-midi du côté de Tubize, où il a rejoint ses coéquipiers arrivés eux, pour la plupart, dans la matinée.

Touché par quatre cas de Covid-19 (Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij et Vecino), l’Inter avait dû confiner l’ensemble de son groupe et ainsi prévenir ses internationaux qu’il leur était dès lors interdit de quitter la Lombardie, ordre des autorités de protection de la santé (ATS) de la région. Lukaku, comme Brozovic, Perisic (Croate), Skriniar (Slovaquie), Eriksen (Danemark), Hakimi (Maroc) et Radu (Roumanie), avait donc les pieds et poings liés en Italie.