Thomas Vermaelen a quitté le Japon pour rejoindre les Diables rouges: «Malgré le vol et le décalage horaire, je suis en forme»

C’est parti pour les qualifications au Mondial 2022. Roberto Martinez a sélectionné 33 joueurs pour les rencontres contre le pays de Galles (mercredi 24 mars à Louvain), en République tchèque (samedi 27 mars à Prague) et la Biélorussie (mardi 30 mars à Louvain).

Thomas Vermaelen, qui évolue à Vissel Kobe, au Japon, avait fait les frais de la problématique des restrictions de voyage lors du précédent rassemblement. Il est cette fois bien présent. « Nous avons travaillé avec Vissel Kobe et la Fédération japonaise pour l’autoriser à venir. Nous avons trouvé une solution. Thomas est disponible pour les deux premiers matches. Ensuite, il rentrera et observera une période de quarantaine. Je remercie Vissel Kobe. Nous avons une excellente relation avec ce club et avec la Fédération japonaise. C’est un bel exemple de comment trouver une solution dans cette situation », expliquait Roberto Martinez.