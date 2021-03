La vaccination des professeurs, un choix autant sociétal que sanitaire

Comment, face à une épidémie aussi virulente que celle qui sévit depuis un an maintenant, faire de l’école un lieu sûr pour les élèves et leurs professeurs ? La question revient de manière lancinante à chaque vague épidémique avec son lot d’interrogations, de suggestions et de débats. Cette fois, c’est la vaccination des enseignants qui est mise sur la table. Certains estimant qu’au regard des contaminations qui flambent dans les établissements et le risque de fermeture que cela entraîne, les instituteurs devraient recevoir le vaccin en priorité.