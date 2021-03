Coronavirus: le grand flop du testing en entreprise

A côté des effets d’annonce des politiques qui semblent démunis face à la flambée des chiffres, patrons et syndicats sont totalement perdus. Le cadre est pourtant (presque) clair…

Des tests dans les entreprises où le télétravail n’est pas possible, cela existe depuis l’été dernier. On avait même assisté à une jolie campagne de communication bien orchestrée chez le constructeur automobile Audi. Mais la flambée des chiffres de l’épidémie de coronavirus pousse à se réintéresser aux endroits où on se contamine, les fameux « clusters ». Les écoles arrivent en haut du classement, mais le monde du travail suit juste derrière. Les écoles assurent d’ailleurs qu’elles sont premières uniquement parce que le monde du travail sous-évalue la situation.