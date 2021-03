Standard: cinq jeunes avec l’équipe première cette semaine

En l’absence de Selim Amallah, Merveille Bokadi, Jackson Muleka, Gojko Cimirot, Collins Fai, Laurent Jans, Kostas Laifis et Abdoul Fessal Tapsoba, partis rejoindre leur sélection nationale, Mbaye Leye a convié cinq jeunes du noyau Espoirs à participer cette semaine aux entraînements de l’équipe première, qui ont repris lundi après-midi après un week-end de congé.

Parmi eux, Nathan Ngoy, Alexandro Calut, Mitchy Ntelo, Lucas Kalala, qui avait signé la semaine dernière un nouveau contrat, et Adrien Giunta, qui présente les meilleures statistiques (12 buts, dont celui de la victoire 1-0 samedi face à Malines) avec la deuxième équipe du Standard et pourrait être invité à bientôt parapher un contrat à Sclessin. Il n’est pas exclu qu’un ou deux autres jeunes soient présents ce mardi lors de la double séance de travail, étant entendu que Michel-Ange Balikwisha, Nicolas Raskin et Hugo Siquet rejoindront aujourd’hui les Diablotins.