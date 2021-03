Frères de sang, mais pas frères sous le même drapeau: un maillot différent pour Sambi Lokonga et Mpoku

Rivaux pour ce qui est de leur club de cœur, puisque l’aîné a longtemps joué à Sclessin, tandis que son cadet est capitaine à Anderlecht, Paul-José Mpoku et Albert Sambi Lokonga le seront plus que vraisemblablement aussi en équipe nationale. Alors que l’ancien Standardman défend les couleurs de la République démocratique du Congo, après avoir joué pour la Belgique en équipes de jeunes, le milieu de terrain anderlechtois pourrait faire ses grands débuts avec les Diables rouges lors de ce rendez-vous printanier. « Mon frère m’a dit de bien faire ça, de le faire à fond et de montrer à chacun ce dont je suis capable », expliquait le joueur de 21 ans ce lundi soir pour sa première conférence de presse en tant que Diable rouge. Un statut forcément très bien accueilli auprès de sa famille. « C’est un aboutissement pour ma famille.