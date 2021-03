La Belgique dans l’œil du coronacyclone? Illusion, illusion

Alors qu’autour de nous cela reconfine avec force et en urgence, la Belgique se tâte, ergote et chacun défend sa chapelle.

Un cyclone est une perturbation atmosphérique qui se déplace en tournoyant sur elle-même : c’est pourquoi la zone située en son centre, appelée « œil du cyclone », est épargnée par la tempête.

Est-ce là que la Belgique se trouve aujourd’hui : dans l’œil du cyclonovirus ? C’est en tout cas le sentiment que donnent le statu quo et le temps pris depuis vendredi dernier, pour décider de ne pas décider de nouvelles mesures à prendre. Alors qu’autour de nous cela reconfine avec force et en urgence, la Belgique se tâte, ergote et chacun défend sa chapelle.