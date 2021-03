Les attaques s’intensifient au Niger: 203 morts en six jours

L’intensification de ces attaques dans l’ouest du pays constitue le plus grand défi auquel va être confronté le nouveau chef de l’Etat Mohamed Bazoum.

Le Niger a été frappé dans sa partie Ouest proche du Mali par les attaques les plus meurtrières commises ces dernières années par des jihadistes présumés, qui ont tué dimanche 137 personnes, venant s’ajouter aux 66 morts d’attaques commises il y a six jours.

L’intensification de ces attaques dans l’ouest du pays constitue le plus grand défi auquel va être confronté le nouveau chef de l’Etat Mohamed Bazoum, successeur de Mahamadou Issoufou, dont la victoire à la présidentielle a été confirmée dimanche par la Cour constitutionnelle du Niger.

« Dans l’après-midi du dimanche 21 mars, les localités d’Intezayane, Bakorat, Woursanat et plusieurs autres hameaux et campements situés dans le département de Tillia, région de Tahoua, ont fait l’objet d’une attaque perpétrée par des bandits armés » et « ont entraîné la mort de 137 personnes », a annoncé lundi soir le gouvernement nigérien.