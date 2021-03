La Pologne va vacciner le personnel de l’Otan… à Bruxelles

L’histoire est cocasse mais quand même un peu… « vexante » pour la Belgique. Le personnel du QG de l’Otan, à Bruxelles, va se faire vacciner contre le covid grâce aux bons soins offerts… par la Pologne.

Le secrétaire général de l’Otan, le Norvégien Jens Stoltenberg, a remercié, dimanche via Twitter, le Premier ministre polonais Morawiecki pour sa « volonté d’aider la vaccination au QG de l’Otan », saluant au passage un « Allié solide ». Varsovie a en effet offert ses services pour mener à bien cette campagne, qui débutera ce jeudi. Quelque 3.500 employés bénéficieront de vaccins « polonais » d’Astra Zeneca – il faudra ensuite une deuxième dose. Interrogé sur cette offre surprenante, lundi au cours d’une conférence de presse en ligne à la veille d’une réunion ministérielle de l’Alliance à Bruxelles, Stoltenberg a souligné que « la solidarité et la résilience sont au cœur de notre Alliance, et l’offre polonaise démontre exactement tout cela ».