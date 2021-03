Yves Van Laethem sur un prolongement des vacances de Pâques: «Un scénario faisable»

Les chiffres poursuivent leur hausse en Belgique et les inquiétudes sont de plus en plus vives. Alors qu’un Comité de concertation est prévu dans les prochains jours, un durcissement marqué des mesures n’est plus exclu. Plusieurs experts plaident d’ailleurs pour cette solution forte, pour un délai assez court.

Ce mardi matin, Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral, était interrogé par Bel RTL. Pour le scientifique, prolonger les vacances de Pâques est une option intéressante. « C’est un scénario qui est faisable. On pourrait envisager une mise au frigo pour trois semaines pour avoir une diminution du nombre de contaminations en continuant, en même temps, la campagne de vaccination. »