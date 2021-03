Y a-t-il quelque chose que Youri Tielemans ne puisse pas faire ?

En Angleterre, Kevin De Bruyne n’est pas l’unique joueur belge à séduire. Depuis son arrivée à Leicester, Youri Tielemans ne cesse de progresser et d’éblouir. A tous les niveaux, il a mûri et s’est amélioré.

Après son échec à Monaco, Youri Tielemans a réussi à rebondir dans un championnat qui lui convient à merveille. Nouvelle preuve de l’intelligence de l’ex-Anderlechtois dans ses choix. Chez les Foxes, le Diable rouge s’est remis en question et est rapidement devenu l’élément central sur l’échiquier de Brendan Rodgers. Cette saison, il a disputé 40 matches, a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives.

Sa prestation en quarts de finale de la FA Cup, face à Manchester United, a une fois de plus démontré à quel point il est essentiel au bon fonctionnement de l’équipe. Non seulement, il a marqué mais a orienté le jeu et l’a accéléré aux moments cruciaux.

« Y a-t-il quelque chose qu'il ne puisse pas faire ? », se demande d’ailleurs le journal local Leicester Mercury, après le succès 3-1 face aux Red Devils.