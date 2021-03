Le calvaire continue pour Juan Martin del Potro: le joueur de tennis doit être opéré une quatrième fois au genou (vidéo)

Juan Martin del Potro va de nouveau passer sur le billard. L’argentin a annoncé via ses réseaux sociaux qu’il allait une nouvelle fois se faire opérer du genou mardi à Chicago.

Juan Martin del Potro, vainqueur de l’US Open 2009, n’a plus disputé le moindre match depuis son abandon au 2e tour du tournoi du Queen’s, précédant Wimbledon, en juin 2019. Il a depuis été opéré trois fois du genou.

En plus de ses trois opérations au genou droit, l’ancien N.3 mondial, vainqueur de 22 titres ATP, a été opéré du poignet droit en 2010, et du poignet gauche en mars 2014, janvier 2015 et juin 2015.

Del Potro, qui a récemment perdu son père, espère toujours pouvoir prendre part aux Jeux olympiques de Tokyo, lui qui avait décroché la médaille d’argent aux Jeux de Rio.