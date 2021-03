Le microbiologiste Emmanuel André et Charlotte Martin, infectiologue au CHU Saint-Pierre, tirent la sonnette d’alarme et appellent à des mesures pour endiguer la hausse des contaminations.

Les jours se suivent et se ressemblent en Belgique. Les chiffres de l’épidémie de coronavirus continuent leur augmentation et de plus en plus de voix s’élèvent pour prendre des mesures strictes. Emmanuel André, microbiologiste et Charlotte Martin, infectiologue au CHU Saint-Pierre, étaient les invités de La Première.