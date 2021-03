Bons résultats pour la chaîne Action en 2020

La chaîne discount Action a réussi à clôturer 2020 avec un chiffre d'affaires plus élevé, malgré l'épidémie de coronavirus. La société néerlandaise doit ce résultat principalement à l'ouverture de nouveaux magasins. Pour les commerces ouverts depuis plus d'un an, les revenus ont légèrement diminué en raison des fermetures forcées de magasins pour contenir la propagation du virus.