Classique, jazz... L’ode à la guitare de Pat Metheny: l’écoute intégrale

Pat Metheny, c’est la guitare et la musique dans toutes leurs dimensions. Et le renouvellement continuel. Il nous surprend une nouvelle fois avec cet album où il est compositeur davantage qu’interprète. Cet album est une ode à la guitare en deux suites et un bonus. Une suite, Four paths of light, en quatre parties, jouée par Jason Vieaux ; une suite, en six mouvements, Road to the sun, confiée au Los Angeles Guitar Quartet ; et un morceau d’Arvo Pärt, « Für Alina », que Pat joue sur sa guitare Manzer Pikasso à 42 cordes. C’est de la musique classique, c’est du jazz, Pat Metheny abolit les genres pour réinventer son langage personnel, qui plairait tout autant, je crois, à ses aficionados qu’aux fans de Narciso Yepes, Andres Segovia ou Julian Bream. C’est qu’il a le don, Pat Metheny, de nous faire rêver à travers ses riches mélodies, ses arrangements magnifiques et sa sonorité immédiatement reconnaissable.