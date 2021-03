Scène incroyable en Haïti: l’équipe nationale du Belize brièvement arrêtée par des insurgés armés (vidéo)

L’équipe du Belize a été brièvement arrêtée par des insurgés armés en Haïti, où elle se trouve pour disputer un match de qualification au Mondial-2022, a annoncé la fédération du petit pays d’Amérique centrale.

« Malgré l’escorte de quatre policiers, le bus de l’équipe a été forcé de s’arrêter par des insurgés à moto armés de fusils d’assaut, et les policiers ont été obligés de négocier avec eux pour que le bus poursuive son chemin jusqu’à l’hôtel », écrit dans un communiqué la fédération du Belize.

« Nous sommes actuellement en contact avec les autorités de la Fifa et de la Concacaf (Confédération d’Amérique du nord, Amérique centrale et Caraïbes, ndlr) et faisons tout notre possible pour déplacer les joueurs, ndlr) en lieu sûr », poursuit-elle.