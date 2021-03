Le feu à l’école

A la Pixar University, on lance le générique et tout s’allume quand tout s’éteint. Pixar sait. L’étincelle, Pixar connaît. - Monstres & Cie

C’est un prof dont on a-do-re le cours. On dit « il », mais ça pourrait être « elle » évidemment, ça pourrait se passer en français, en sciences, en géo, en néerlandais. Peu importe en fait, ce n’est pas une question de matière. C’est juste que ce prof, quand il entre en classe, quand il pose sa mallette au pied de son bureau, qu’il s’assied sur l’estrade et dit « Rapprochez-vous un peu », on sait qu’on va passer un bon moment. Comme quand la salle s’éteint et que le film commence. Même un lundi à 8 heures du matin. Même un vendredi en dernière heure. Ce cours-là, vous ne l’avez jamais séché. Parce que ce cours-là, il ne vous a pas été enseigné, il vous a été raconté.

Tout le monde a ce souvenir. Comme celui du jour où il faisait si beau qu’on a tous quitté la classe pour aller s’asseoir dehors, dans l’herbe. Ou celui du jour où on nous a dit de fermer nos cahiers un moment, exceptionnellement, « pour discuter ».