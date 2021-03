"Beats", première concrétisation du partenariat entre Belfius et Proximus

Belfius proposera dès mercredi, dans certaines de ses agences, un abonnement mensuel associant, pour la première fois sur le marché, des volets bancaire, avec un compte et une carte, et télécom (abonnement internet, téléphonique, TV et mobile chez Proximus), indiquent la banque et l'opérateur mardi. "Beats" est ainsi la première concrétisation du partenariat annoncé l'an dernier entre les deux entreprises et dans le cadre duquel une néo-banque, "Banx", sera lancée à l'automne, probablement en septembre.